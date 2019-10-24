Son dakika: Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
Son dakika haberine göre; Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019 Dünya Askeri Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek şampiyon olmayı başardı.
Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'den sonra bir altın madalya da Rıza Kayaalp kazandı. Finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup eden grekoromen güreşçimiz, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
2 ALTIN, 3 BRONZ MADALYA KAZANDIK
Böylece turnuvayı 2 altın (Taha Akgül, Rıza Kayaalp) ve 3 bronz madalya ile (Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı) tamamlamış olduk.
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