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Son dakika: Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
RIZA KAYAALP DÜNYA ASKERİ OYUNLARI'NDA ŞAMPİYON OLDU

Son dakika haberine göre; , 2019 finalinde Estonyalı rakibi 'yi yenerek şampiyon olmayı başardı.

'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'den sonra bir altın madalya da kazandı. Finalde Estonyalı rakibi 'yi mağlup eden grekoromen güreşçimiz, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

2 ALTIN, 3 BRONZ MADALYA KAZANDIK

Böylece turnuvayı 2 altın (Taha Akgül, Rıza Kayaalp) ve 3 bronz madalya ile (Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Yaşarlı) tamamlamış olduk.

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