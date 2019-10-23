Volkan Demirel: Hedefim teknik adamlık
Giriş Tarihi: 23.10.2019
TFF’nin antrenörlük kursuna katılan Volkan Demirel,"Hocalıkta 'Volkan Demirel karakteri' çıkaracağım. Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik adamlık. F.Bahçe'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.Erzurum'daki UEFA B Antrenör Kursu'nda yer alan Volkan Demirel hedeflerini anlattı. Demirel, "Hocalıkta 'Volkan Demirel karakteri' çıkaracağım. Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik adamlık. F.Bahçe'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.
EKŞİ VE KANER EĞİTİM VERİYOR
12 gün sürecek kursta Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve F.Bahçe'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim veriyor.
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