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Volkan Demirel: Hedefim teknik adamlık

SPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2019
VOLKAN DEMİREL: HEDEFİM TEKNİK ADAMLIK

’nin antrenörlük kursuna katılan ,"Hocalıkta 'Volkan Demirel karakteri' çıkaracağım. Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik adamlık. F.Bahçe'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.

Erzurum'daki UEFA B Antrenör Kursu'nda yer alan Volkan Demirel hedeflerini anlattı. Demirel, "Hocalıkta 'Volkan Demirel karakteri' çıkaracağım. Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik adamlık. F.Bahçe'ye hizmet etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.



EKŞİ VE KANER EĞİTİM VERİYOR
12 gün sürecek kursta 'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve F.Bahçe'nin eski kaptanı eğitim veriyor.

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