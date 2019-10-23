Galatasaray 32 takımlı Şampiyonlar Ligi’nde gol atamayan tek takım
Giriş Tarihi: 23.10.2019
Çok pozisyona giren ancak kalesinde de büyük tehlikeler yaşayan Galatasaray Kroos’un 18’deki golüne engel olamadı... 7 milyon Euro maaş alan Falcao'dan yoksun Cimbom tur şansını çok zora soktu. Gözünü grup üçüncülüğüne çevirdi.Cimbom salladı ama yıkamadı... Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Real Madrid'i konuk eden Galatasaray güçlü rakibine 1-0 yenildi. 1 puanda son sırada kalan Sarı-Kırmızılılar tur şansını çok zora soktu. 10. dakikada Andone karşı karşıya pozisyonda Courtois'yu geçemedi.
ANDONE ÜST ÜSTE KAÇIRDI
1 dakika sonra Belçikalı kaleci yine Andone'ye gol izni vermedi. 18. dakikada üst üste hataların ardından Kroos golü attı: 0-1. 28. dakikada Hazard'ın sol çaprazdan şutu Muslera'da kaldı.
BELHANDA BÜYÜK FIRSAT TEPTİ
38. dakikada Belhanda çok müsait pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı. 53. dakikada Benzema vurdu, Muslera köşeden müthiş çıkardı. 59'da Muslera bu kez de Hazard'a geçit vermedi.
BOŞ KALE YERİNE ÜST DİREĞE!
65. dakikada Hazard, Muslera'dan sıyrıldı ancak topu direğe nişanladı. 84. dakikada Nzonzi'nin kafa vuruşu üstten auta gidince maç 1-0 sona erdi.
ASLAN AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU
Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da gol atamadı. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, bu kötü istatistik neticesinde 3 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi.
HER İKİ DEVRE AYRI SİSTEM
Terim PSG maçında olduğu gibi karşılaşmaya 3-5-2 dizilişiyle başladı. Ancak devrenin 1-0 sona ermesinin ardından 4-2-3-1'e geri döndü. İkinci yarı Galatasaray'ın üretkenliği azaldı.
PSG, BRUGGE ÖNÜNDE FARKLI KAZANDI: 5-0
A Grubu'nda oynanan diğer maçta lider PSG deplasmanda Brugge'ü 5-0 yenip puanını 9'a çıkardı. Golleri Icardi (2) ve Mbappe (3) attı.
KAÇAN GOLLERE BÖYLE TEPKİ VERDİ
Teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid önünde özellikle ilt yarıda üst üste kaçan gollerin ardından adeta çılgına döndü.
MUSLERA DAHA NE YAPSIN!
Real Madrid karşısında Galatasaray savunması büyük açıklar verdi. Ancak kaptan Muslera dün gece de müthiş kurtarışlar yaptı.
Cimbom'un en büyük umutlarından Babel, dün akşam beklenenin uzağında bir futbol oynadı.
4 FAUL YAPTI 27 ŞUT ÇEKTİ
Türk Telekom Stadı'nda Toni Kroos'un tek golüyle kazanarak krizden çıkan Real Madrid'in istatistikleri dikkat çekiciydi. İspanyol devi 27 şutla Galatasaray kalesini adeta bombardımana tuttu. Benzema 5 şutla bu alanda maçın en iyisi oldu. Buna karşın Real Madrid 90 dakika boyunca sadece 4 kez faul yaptı.
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