Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi’nde kalan maçlar!
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk 3 maçlık etabını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip gruptaki ilk 3 maçında 1 puan kazandı. Club Brugge deplasmanından puanla ayrılan Galatasaray sahasında PSG ve Real Madrid’e kaybetti. Peki, Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? İşte yanıtı!
Galatasaray'ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar futbol severler tarafından sorgulanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray ilk 3 maç sonucunda 1 puan topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın kalan maçları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte gruptaki son puan durumu ve kalan maçlar!
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
Galatasaray gruptaki 4.maçında Real Madrid deplasmanında puan arayacak.
Sarı-kırmızılı ekibin gruptaki 5. maçı İstanbul'da Club Brugge ile olacak.
Temsilcimizin gruptaki son maçı Fransa deplasmanında PSG ile olacak.
A Grubu puan durumu
1- PSG / 9 puan
2- Real Madrid / 4 puan
3- Club Brugge / 2 puan
4- GALATASARAY / 1 puan
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
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