Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray gruptaki ilk 3 maçlık etabını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip gruptaki ilk 3 maçında 1 puan kazandı. Club Brugge deplasmanından puanla ayrılan Galatasaray sahasında PSG ve Real Madrid’e kaybetti. Peki, Galatasaray’ın kalan maçları nelerdir? İşte yanıtı!

Galatasaray'ın kalan maçları nelerdir? Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar futbol severler tarafından sorgulanıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray ilk 3 maç sonucunda 1 puan topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın kalan maçları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte gruptaki son puan durumu ve kalan maçlar!

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!

Galatasaray gruptaki 4.maçında Real Madrid deplasmanında puan arayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin gruptaki 5. maçı İstanbul'da Club Brugge ile olacak.

Temsilcimizin gruptaki son maçı Fransa deplasmanında PSG ile olacak.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020