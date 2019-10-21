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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2019
TRABZONSPOR'DAN AHMET NUR ÇEBİ'YE TEBRİK MESAJI

'ın yeni Başkanı 'ye ilk tebrik mesajı 'dan geldi. Bordo mavililer, aslen Trabzonlu olan Ahmet Nur Çebi için "Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı.

Kulübü, Kulübü başkanlığına seçilen 'yi kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin, "Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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