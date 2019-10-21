Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Beşiktaş'ın yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ilk tebrik mesajı Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavililer, aslen Trabzonlu olan Ahmet Nur Çebi için "Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'ye ilişkin, "Beşiktaş JK'nin olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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