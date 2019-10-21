Ali Palabıyık Şampiyonlar Ligi maçına görevlendirildi
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi maçına görevlendirildi. Ali Palabıyık, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak Leipzig-Zenit maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.
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