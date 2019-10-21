Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!

Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı, BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında 20. saniyede kırmızı kart görerek tarihe geçti. Maçta yaşananların ardından tecrübeli kaleci sosyal medyada trend oldu. Peki, Serkan Kırıntılı hangi takımlarda oynadı? Tecrübeli file bekçisi yıllardır Süper Lig’de forma giyiyor. İşte, Serkan Kırıntılı hakkında merak edilenler!

İttifak Holding Konyaspor – BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı kimdir? Tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında nereli? Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçın hemen başında ilginç bir olay yaşandı. Kaleci Serkan Kırıntılı, kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle tutarak direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Peki, Serkan Kırıntılı hangi takımlarda oynadı? İşte Serkan Kırıntılı'nın merak edilen futbol yaşamı…

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

20. saniyede kırmızı kart gören deneyimli kaleci Türk futbol tarihinin en erken kırmızı kartını görerek tarihe geçti. Öte yandan 34 yaşındaki kaleci, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

SERKAN KIRINTILI KİMDİR?

Futbolseverlerin Fenerbahçe'den de tanıdığı Serkan Kırıntılı asıl çıkışını başkent temsilcisi Ankaragücü'nde yaşamıştı. Serkan Kırıntılı, özellikle Atiker Konyaspor formasıyla yakaladığı başarılı performansla adından sık sık söz ettirdi.

Futbola 14 yaşında amatör olarak Adanaspor'da başlamıştır. 17 Yaşında Adanaspor A Takımına yükselmiştir. 1.85 m. boyunda ve 81 kg. ağırlığındaki kaleci gösterdiği performans ile millî takım kadrosuna da çağrılmıştır. 2004-2005 sezonunun devre arasında MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. MKE Ankaragücü'nde 5 sezon forma giyen oyuncu, bu takımda birçok kez ilk 11 oynadı. 15/08/2010 tarihinde MKE Ankaragücü ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

31Ağustos 2010'da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk kez 4 Eylül 2010 tarihinde; Sivas Kongresi'nin yıldönümünü anmak için Sivasspor'un sahasında oynanan, Cumhuriyet Kupası mücadelesinde ilk onbirde Sivasspor'a karşı forma giydi.

Kırıntılı, 4 Eylül 2013 tarihinde Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. 2015 yılının Haziran ayında Torku Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.