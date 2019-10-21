22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?

SPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2019
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU NASIL? GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Şampiyonlar Ligi puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi’nde 3.hafta heyecanı başlıyor. Kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunun zirvesi olan Devler Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray sahasında yıldızlar topluluğu ile karşılaşacak. 22 Ekim akşamı saat 22:00’de başlayacak karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumunu sorguluyor. İşte, gruplardaki son puan durumları!

Şampiyonlar Ligi puan durumu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda Galatasaray kaçıncı sırada? Devler Ligi'nde 3.hafta maçları 22-23 Ekim tarihlerinde oynanacak. Gruplardaki puan durumu da iyice kızışmaya başladı. Galatasaray sahasında konuk edeceği İspanyol devi 'i yenerse gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacak. Galatasaray – Real Madrid maçı 22 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de başlayacak.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi PSG topladığı 6 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sıradaki Belçika ekibi Club Brugge 2 puanda yer alıyor. Üçüncü sıradaki Galatasaray'ın 1 puanı bulunurken son sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid'in de 1 puanı bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN