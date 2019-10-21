Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi’nde 3.hafta heyecanı başlıyor. Kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunun zirvesi olan Devler Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray sahasında yıldızlar topluluğu Real Madrid ile karşılaşacak. 22 Ekim akşamı saat 22:00’de başlayacak karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumunu sorguluyor. İşte, gruplardaki son puan durumları!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda Galatasaray kaçıncı sırada? Devler Ligi'nde 3.hafta maçları 22-23 Ekim tarihlerinde oynanacak. Gruplardaki puan durumu da iyice kızışmaya başladı. Galatasaray sahasında konuk edeceği İspanyol devi Real Madrid'i yenerse gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacak. Galatasaray – Real Madrid maçı 22 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de başlayacak.
GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi PSG topladığı 6 puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sıradaki Belçika ekibi Club Brugge 2 puanda yer alıyor. Üçüncü sıradaki Galatasaray'ın 1 puanı bulunurken son sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid'in de 1 puanı bulunuyor.
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