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Falcao'dan kötü haber! Falcao, Real Madrid maçında yok

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Giriş Tarihi: 21.10.2019
FALCAO'DAN KÖTÜ HABER! REAL MADRİD MAÇINDA...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, salı günü oynayacağı mücadelesinden önceki son idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda ağrıları bulunduğu ifade edilen yer almadı.

maçı öncesi sakatlığı süren 'nun, dev mücadelede oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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