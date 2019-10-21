Falcao'dan kötü haber! Falcao, Real Madrid maçında yok
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, salı günü oynayacağı Real Madrid mücadelesinden önceki son idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda ağrıları bulunduğu ifade edilen Radamel Falcao yer almadı.
Real Madrid maçı öncesi sakatlığı süren Radamel Falcao'nun, dev mücadelede oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.
Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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