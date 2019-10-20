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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

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Giriş Tarihi: 20.10.2019 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019
İŞTE REAL MADRİD'İN GALATASARAY MAÇI KADROSU

İspanya temsilcisi 'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.

Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi.

Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco

Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo

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