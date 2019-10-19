Trabzonspor kazandı liderlik koltuğuna oturdu!

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor 8. hafta maçında Gazişehir'i konuk etti. Bordo mavililer, 10 kişi maçı tamamlayan rakibini 4-1 mağlup ederek maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz fırtınasının yıldız ismi Sturridge bordo mavili forma ile ilk golünü attı.

TRABZONSPOR: 4 - GAZİANTEP FK: 1

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 87 Ahmet Canbaz), Sosa, Nwakeme, Sörloth, Sturridge (Dk. 64 Doğan Erdoğan)

Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Pawlowski), Djilobodji, Jefferson, Chibsah, Diarra, Kayode, Twumasi (Dk. 85 Kenan Özer)

Goller: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth, Dk. 76 Sosa, Dk. 81 Doğan Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 53 Jefferson (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 84 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 60 Hüseyin Çimşir (yardımcı antrenör) (Trabzonspor), Dk. 60 Marius Sumudica (teknik direktör), Dk. 84 Diarra (Gaziantep FK)

TRABZONSPOR - GAZİŞEHİR MAÇININ ÖZETİ

9. dakikada Sosa'nın uzun pasını alarak sağ kanattan ceza sahasına yönelen Sörloth'un, çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Sturridge, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sturridge'in savunmanın arkasına attığı pası alan Sörloth, kaleci Lontigkin'i geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 2-0

28. dakikada rakip sahada atak geliştiren Gaziantep FK'da topla buluşan Jefferson'un, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

39. dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Twumasi'nin ortasında Jefferson'un kafa vuruşu sonrası top direkten döndü. Dönen topa vuran Djilobodji'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

42. dakikada Twumasi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu direk dibinden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Kayode'nin sol çaprazdan ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Jefferson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutu defanstan döndü. Topu takip eden Sturridge'nin şutunu kaleci Lontigkin çeldi.

76. dakikada ceza sahası içerisinden dönen topu kontrol eden Sosa, yaklaşık 30 metrelik mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Lontigkin'in solundan fileleri gitti: 3-1

81. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde gelişen atakta Nwakaeme'nin pasında topu sert ve düzgün bir vuruşla kaleye gönderen Doğan Erdoğan, takımının dördüncü golünü atan isim oldu: 4-1

84. dakikada Kayode ile Yusuf Sarı'nın mücadelesi sonrası hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesine giderek Kayode'ye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer, aldığı galibiyet ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.



- TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI



Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.



- TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Statın büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu. Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.



- ŞENOL GÜNEŞ KARŞILAŞMAYI İZLEDİ



Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taraftarlar ilgi gösterdi. Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.



- AHMET AĞAOĞLU'NDAN ASKER SELAMI



Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi. Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.