Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti sosyal medya yıkıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti. Abdülkadir Ömür'ün evinde yer sofrasında yenilen yemekten yansıyan kareler, sosyal medyayı salladı.

Ziyarette Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulundu.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ

Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'ün evinde ağırladığı Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yer sofrasında yemek yemesi dikkat çekti. Köy hayatındaki yaşantısına devam eden Abdülkadir Ömür, taraflı tarafsız birçok futbolsever tarafından takdir edildi.

Abdülkadir ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.