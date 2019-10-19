Ankaragücü ile Beşiktaş yenişemedi!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Ankaragücü'nün konuğu oldu. Ligin 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar dev derbi öncesi Ankara'dan bir puanla döndü.

MKE ANKARAGÜCÜ: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, Faty, Moke, İlhan Parlak, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 23 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Caner Erkin (Beşiktaş)

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ

11. dakikada Pinto'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Orgill, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Caner Erkin kullandığı serbest atışta topu ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcu göğsüyle topu kontrol ettikten sonra cılız bir vuruş yapınca top kalecinin ellerinde kaldı.

24. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan ceza alanı içinde ve arka direkteki Güven Yalçın'a gönderdiği topa, bu futbolcu iyi vuramayınca kaleci topu kontrol etti.

26. dakikada İlhan Parlak'ın pasıyla ceza yayının hemen üzerinde buluşan Hasan Kaya'nın vuruşunda, top rakip defans oyuncularına çarparak kornere gitti.

28. dakikada Diaby kendi aldığı topla ceza alanı içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan futbolcunun vuruşunda Korcan Çelikay ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

53'üncü dakikada orta sahada ikili mücadelede topu kazanan Sedat, topu sağ kanattaki Hasan'a aktardı, yaklaşık 30 metre topu süren Hasan'ın şutunda top arka direkten dışarı çıktı..

56'ncı dakikada Douglas ceza sahasına sağ taraftan girerek, kale sahasına yaptığı ortada top kaleci Korcan ve Burak'ın arasında kaldı. Korcan son bir hamle ile Burak'tan önce topu uzaklaştırdı

72'nci dakikada ceza sahasının sol tarafından Güven'in yaptığı ortada Ljajic topu savunmanın üzerinden aşırarak kaleye yöneltti, ağlara gitmekte olan topu son anda Kulusic kornere çeldi.

74'üncü dakikada Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği sırasında, Mehmet Sak oyuna girmeye hazırlanırken, oyundan çıkacak olan Sedat, kaptanlık pazu bandını kaleci Korcan'a vermek istedi. Karşılaşmanın hakemi önce sarı kart, ardından da kırmızı kartını göstererek Sedat'ı oyundan attı.

86'ncı dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda Pazdan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

87'nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güven'in sol taraftan yaptığı ortayı kaleci Korcan çeldi, top Diaby'in önünde kaldı. Diaby boş kale yerine topu savunmanın üzerine vurdu. Dönen topu Ankaragücü savunmasında Mehmet Sak uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada Ljajic orta sahadan topu savunmanın arkasındaki Umut Nayir'le buluşturdu. Topu ceza yayı üzerine kadar süren Umut'un yaptığı plase vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

MAÇTAN NOTLAR...

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, başkent deplasmanında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Gönül, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu futbolculardan Dorukhan, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev yapmıştı.

LJAJİC YEDEK SOYUNDU

Teknik direktör Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında oyundan aldığı Adem Ljajic'i başkent deplasmanında yedek kulübesine çekti.

Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak Ankara'da Douglas, Necip Uysal, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Güven Yalçın'ı sahaya sürdü.

Üç maçlık cezasını tamamlayan Mısırlı futbolcu Elneny, ilk 11'e döndü.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü karşısındaki ilk 11'ini Loris Karius, Douglas, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Elneny, Jeremain Lens, Diaby, Güven Yalçın ve Burak Yılmaz oluşturdu.

Diaby, MKE Ankaragücü karşısında merkez orta saha pozisyonunda maça başladı.

Siyah-beyazlı takımda Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Mehmet Umut Nayir, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

METİN DİYADİN CEZALI

Ev sahibi MKE Ankaragücü'nde cezası süren teknik direktör Metin Diyadin, Demir Grup Sivasspor maçında olduğu gibi yedek kulübesindeki yerini alamadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Diyadin'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç ceza verilmişti.

Diyadin, 3 maç daha takımının başında görev yapamayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE İLK 11 DEĞİŞMEDİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11'i Beşiktaş karşısında da bozmadı.

Başkent temsilcisinde Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak ve Dever Orgill ilk 11'de maça başladı.

Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

MEHMETÇİK'E DESTEK

Ev sahibi takım taraftarları, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi.

Karşılaşmadan önce komando marşı çalınırken, stadı dolduran taraftarlar da dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek verdi. Taraftarlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Ayrıca maraton tribününde yer alan MKE Ankaragücü taraftarı, İstiklal Marşı sırasından dev Türk bayrağı ve "İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz" yazılı pankart açtı. Bazı taraftarlar, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.