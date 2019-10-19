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Katar Dünya Kupası için stadlara dev klima takıyor

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Giriş Tarihi: 19.10.2019 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019
ÇALIŞMALAR TAM GAZ! DEV KLİMALAR TAKILDI

2022 ’na ev sahipliği yapacak 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yazın sıcaklığın 46 dereceye kadar ulaştığı Katar ‘açık havada klima’ uygulamasına geçildi.

Mağaza önleri ve kaldırımlarda da kullanılan açık hava klimalarının çok daha gelişmiş sistemleri 2022 'na ev sahipliği yapacak 'ın stadyumlarında kullanılacak.

KAYGILARI ARTIRIYOR

Ancak bu büyük ve yaygın klima kullanımı elektrik enerjisi için büyük miktarda fosil yakıt kullanımı anlamına geldiği için küresel ısınma konusundaki kaygıları arttırıyor.

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