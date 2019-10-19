Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Askeri Olimpiyat Oyunları'nda
Türkiye Güreş Federasyonu Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleşecek Askeri Olimpiyat Oyunları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na 8 milli güreşçimiz ile katılınım gerçekleştirildiği belirtildi.
109 ülkeden 9 bin 308 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde gerçekleştirildi.
BAYRAĞI TAHA AKGÜL TAŞIDI
50'den fazla ülkenin savunma bakanları, ordu komutanları ve Çin'de bulunan yabancı askeri ataşelerin katıldığı açılış töreninde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.
Organizasyonun İcra Kurulu Başkanı Yang Jian, iki yıl süren hazırlıkların ardından askeri oyunların tarihte en kapsamlı şekilde gerçekleşeceğini ifade etti.
27 ana ve 329 küçük kategorinin yer aldığı askeri olimpiyat oyunlarında müsabakalar bugün başlayacak.
8 GÜREŞÇİYLE GİTTİK
Milli güreşçiler ise 21-24 Ekim tarihlerinde mindere çıkacak. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı yer alıyor.
Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş ve 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi. Oyunlarda ilk defa 5G+8K ve 5G+VR bilgi aktarımı ve televizyon yayın teknolojisi de kullanılacak.
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