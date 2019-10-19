Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Antalyaspor – Gençlerbirliği maçına Candeias damga vurdu. Antalyaspor deplasmanında gol şov yapan Gençlerbirliği’nde Candeias göz doldurdu. Candeias ilk yarıda 3 gol atarken, 2 de asist kaydetti. Gençlerbirliği’nde forma giyen Daniel Candeias kimdir? Candeias kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı sorusuna futbol severler yanıt arıyor. İşte, Daniel Candeias hakkında merak edilenler!

Daniel Candeias kimdir? Candeias kimdir, kaç yaşında, nereli? Süper Lig'de haftaya damga vuran futbolculardan birisi olan Daniel Candeias kariyeri araştırılmaya başlandı. Daniel Candeias hangi takımlarda oynadı? Tecrübeli futbolcu Avrupa'da Portekiz, Almanya, İspanya, Fransa, İskoçya gibi ülkelerde top koşturdu. İşte, Daniel Candeias kimdir sorusunun yanıtı!

DANIEL CANDEIAS KİMDİR?

Porto altyapısından yetişen Candeias, Portekiz'de Porto, Pacos Ferreira, Rio Ave, Nacional ve Benfica gibi takımlarda top koşturdu.

Benfica'dan sonra Almanya'da Nürnberg, İspanya'da Granada, Fransa'da Metz ve İskoçya'da Glasgow Rangers takımlarına kiralandı. 2016 yılında Alanyaspor'un da formasını giyen Candeias, bu sezon 9 resmi maçta Gençlerbirliği formasını giydi ve 1 asist yaptı.

CANDEIAS'IN TRT SPOR'A VERDİĞİ RÖPORTAJ

Soru: Porto'da oynayan birçok oyuncu Türkiye'ye transfer oldu. O zamandan bu yana Türkiye'yi takip ediyor muydu?

Candeias: Tabiki ben de daha önce Türkiye'de Alanyaspor'da oynadım. O dönemdeyken de burada oynayan arkadaşım Castro vard��. Direkt tanışmıyoruz ama Quaresma da var, onları takip ediyordum. Görüştüğüm arkadaşlarım da vardı onlar üzerinden Türkiye'yi takip ediyordum.

Soru: Çalıştığı en iyi teknik direktör?

Cevap: Her antrenörden öğrendiğim birçok şey oldu, hepsinden önemli şeyler öğrendim. Ferreira ile çalışmaya başlayınca hayatımdaki en önemli adımları onunla attım. Portekiz Ligi'ne başlamamda önemli bir katkısı oldu.

Soru: Futbola başlarken kendisine idol olarak gördüğü biri var mıydı?

Cevap: Öncelikle kendi pozisyonumdaki oyuncular dikkatimi çekiyordu, onları takip ediyordum. En önde gelen Quaresma. Luis Figo'nun da hayranıydım. Quaresma daha sonra biraz daha öne çıkmaya başladı.

Soru: Türkiye hakkında neler düşünüyor? Türkiye'yi tercih etmesinde bu düşünceler etkili oldu mu?

Cevap: Gelmeden önce burayı bilen burada oynamış bazı arkadaşlarımla görüştüm. Evinizden ayrılıyorsunuz, yeni bir ülkeye gidiyorsunuz, orayla ilgili kafanızda bazı düşünceler oluyor. Fakat buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. İlk günden bugüne kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.

Soru: Türkiye Ligi'nde en çok zorlandığı savunma oyuncusu kim?

Cevap: Galatasaray'da oynamış Lionel Carole ve Beşiktaş'ta oynamış Adriano güçlü oyuncular, onlara karşı oynarken zorlandığımı hissettim.