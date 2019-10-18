18 Ekim 2019, Cuma
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Necip Uysal, Ankaragücü karşısında ilk 11'de!

SPOR
Giriş Tarihi: 18.10.2019
NECİP İLK 11’E!

Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Ankaragücü karşısında stoper olarak görev yapacak. ’ta eksikler nedeniyle stoperde Necip-Vida ikilisi yer alacak. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 18 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

Kartal'da Ankaragücü önünde sakat oyuncular nedeniyle ilk 11'de revizyon yapılacak. Ruiz'in sakatlanmasından sonra stoperde Vida'nın yanına 'ın monte edileceği öğrenildi. 2 hafta sahalardan uzak kalacak 'ün yerine ise Douglas forma giyecek. Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisi yer alırken Lens'in sağ kanatta oynaması bekleniyor.


'TAN TAKTİK ANTRENMANI
Kartal Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. takıma taktik ağırlıklı bir program uygulattı.

ALLAH BİZE NASİP EDECEK, HALLEDECEĞİZ
Beşiktaş'ın başkan adayı dün 'nın mezarını ziyaret etti. Çebi, "Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak ama Allah bize nasip edecek, halledeceğiz" dedi.

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