Necip Uysal, Ankaragücü karşısında ilk 11'de!

Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal Ankaragücü karşısında stoper olarak görev yapacak. Beşiktaş’ta eksikler nedeniyle stoperde Necip-Vida ikilisi yer alacak. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 18 Ekim 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Beşiktaş haberleri…

Kartal'da Ankaragücü önünde sakat oyuncular nedeniyle ilk 11'de revizyon yapılacak. Ruiz'in sakatlanmasından sonra stoperde Vida'nın yanına Necip Uysal'ın monte edileceği öğrenildi. 2 hafta sahalardan uzak kalacak Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas forma giyecek. Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisi yer alırken Lens'in sağ kanatta oynaması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TAN TAKTİK ANTRENMANI

Kartal Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı takıma taktik ağırlıklı bir program uygulattı.



ALLAH BİZE NASİP EDECEK, HALLEDECEĞİZ

Beşiktaş'ın başkan adayı Ahmet Nur Çebi dün Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti. Çebi, "Beşiktaş'ın çok zorlu günleri olacak ama Allah bize nasip edecek, halledeceğiz" dedi.