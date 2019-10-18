Christoph Daum'dan Almanlara tokat gibi cevap
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, ülkesinde 'asker selamı' hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, ülkesinde futbolcularımızın yaptığı asker selamı için yapılan eleştiriler hakkında konuştu.
Türkiye'de askerin çok başka bir yeri ve imajı olduğuna vurgu yapan Daum, Türk ordusunun Alman ordusuna benzemediğini dile getirdi. Yürütülen kampanyanın yanlış olduğuna vurgu yapan Alman teknik adam, Türk askeri hakkında hepimizin göğsünü kabartacak ifadeler kullanırken, Almanlar'ın ön yargılarına da en iyi cevabı verdi:
ORDUYA SAYGI ÇOK YÜKSEKTİR
"Türkiye'de Türk ordusuna yüksek bir takdir vardır. Türkiye'de 3 kulüpte çalıştım. Süper Lig'de antrenör olarak birkaç yüz oyuncu oynattım ve aynı zamanda yüz civarında futbolcunun asker selamı verdiğine tanıklık ettim. Bunları bizzat kendim yaşadım. Asker, orada Türk ordusunun genel adıdır ve toplumsal imajı çok düzgündür (önceliğe sahiptir). Ordu Türkiye'de muazzam bir tanıma sahiptir. Mehmetçik Vakfı'na ben de bağışta bulundum. Her Türk, askerine karşı şefkatlidir. Almanya'daki Bundeswehr'in (Alman Ordusu) her zaman tartışmalı bir imajı vardır. Ancak Türk ordusu buna benzemez. Türkiye'de neredeyse asker, Alman polisi gibidir. Arkadaşınız, yardımcınızdır. Askerin ve ordunun saygısı son derece yüksektir."
TÜM ASKERLERE SELAM OLSUN
Televizyon kanalı, Türkiye Başkonsolosu Şener Cebeci'nin görüşlerine de yer verdi. Cebeci, "Tüm askerlere ve onların yakınlarına selam olsun. Türkiye'de selamın Almanya'dan farklı bir anlamı var. Futbolcularımıza bu konuda ceza verilmesi düşüncesi doğru değil. Bu siyasi iktidara bir destek olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bu olay bir askeri çatışma olayına indirgenmemeli" diye konuştu.
Bayvera Türk Topluluğu Sözcüsü Vural Ünlü de tartışmaların ve futbolculara yönelik ceza talebinin çok yersiz olduğunu dile getirdi.
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