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Galatasaray Twitter'da devleri solladı!

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Giriş Tarihi: 18.10.2019
GALATASARAY TWİTTER'DA DEVLERİ SOLLADI!

, eylül ayında twitter’da en çok etkileşim alan futbol kulübü oldu Sarı-Kırmızılı kulübü ve izledi... etkisiyle Sarı-Kırmızılı takım için Twitter'da 9 milyon 370 bin etkileşim yapıldı.

GALATASARAY eylül ayı itibarıyla twitter'da en çok etkileşim alan futbol takımı oldu.

ASLAN 9 MİLYONU GEÇTİ
Radamel Falcao etkisiyle Sarı-Kırmızılı takım için twitter'da 9 milyon 370 bin etkileşim yapıldı. Bu rakamla Galatasaray dünyada ilk sırayı aldı. Sarı-Kırmızılı kulübü 8 milyon 420 bin etkileşimle Barcelona izledi. Yine Gustavo transferi etkisiyle Fenerbahçe 6 milyon 530 bin etkileşimle 3. sırada yer aldı. Sıralamada 4'üncü, 5'inci, 6'nci sınada yer aldı.

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