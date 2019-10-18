Galatasaray Twitter'da devleri solladı!
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Galatasaray, eylül ayında twitter’da en çok etkileşim alan futbol kulübü oldu Sarı-Kırmızılı kulübü Barcelona ve Fenerbahçe izledi... Radamel Falcao etkisiyle Sarı-Kırmızılı takım için Twitter'da 9 milyon 370 bin etkileşim yapıldı.
GALATASARAY eylül ayı itibarıyla twitter'da en çok etkileşim alan futbol takımı oldu.
ASLAN 9 MİLYONU GEÇTİ
Radamel Falcao etkisiyle Sarı-Kırmızılı takım için twitter'da 9 milyon 370 bin etkileşim yapıldı. Bu rakamla Galatasaray dünyada ilk sırayı aldı. Sarı-Kırmızılı kulübü 8 milyon 420 bin etkileşimle Barcelona izledi. Yine Gustavo transferi etkisiyle Fenerbahçe 6 milyon 530 bin etkileşimle 3. sırada yer aldı. Sıralamada Liverpool 4'üncü, Chelsea 5'inci, Real Madrid 6'nci sınada yer aldı.
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