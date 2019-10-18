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Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor! 5 eksik...

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Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR! 5 EKSİK...

'in 8. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ta sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Siyah beyazlılarda , , , ve Georges N'Koudou maç kadrosunda yer almıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz 'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. , 'nü de mağlup ederek gelecek hafta ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak.

Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

SAKATLAR BAŞ AĞRITIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu.

Sakatlıkları bulunan , , , ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

ELNENY OYNAYABİLECEK

Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Siyah-beyazlı takımın FK ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny; , ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı.

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