17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti

SPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
F.BAHÇE'NİN KURAL HATASI İTİRAZIYLA İLGİLİ KARAR VERİLDİ

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanan - maçının ardından sarı-lacivertli ekibin yaptığı kural hatası itirazı tarafından reddedildi.

, 'nin maçıyla ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

TFF'de yer alan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'na başvurma kararı FENERBAHÇE'DEN TAHKİM KURULU'NA BAŞVURMA KARARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN