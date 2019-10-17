Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin kural hatası itirazını reddetti

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli ekibin yaptığı kural hatası itirazı Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili verilen karara yaptığı itirazı reddetti.

TFF'de yer alan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.