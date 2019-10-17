Mesut Özil: Alman siyasetçiler ırkçı saldırılarda bulundu
Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Alman basını ile birlikte siyasetçiler tarafında da ırkçı saldırıya uğradığını söyledi. Kendisine milli takımından kimsenin sahip çıkmadığını ifade eden Özil, "Ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" dedi.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Almanya'da siyasiler tarafından da ırkçı saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Özil, "Ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" dedi.
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Almanya'da ağır eleştirilere maruz kaldığını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve ben bu görevdeki bir insana her kim olursa olsun saygı duyarım. Almanya'da doğmuş olsam dahi Türkiye, benim atalarımın memleketi. Şayet Angela Merkel de Londra'da olsa ve benimle görüşmek isteseydi aynısı yapardım. Bu, yalnızca bir ülkenin en yüce makamındaki bir kişiye duyduğunuz saygının bir göstergesidir. Erdoğan ile çekilen fotoğrafımın ardından kendimi, insanlar tarafından saygı duyulmayan ve korumasız biri gibi hissettim. Almanya'daki siyasiler bile bana ırkçı saldırılarda bulundu. Bu süreçte milli takımdan hiç kimse çıkıp 'Hey, kesin! O, bizim oyuncumuz ve kendisine bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sessizliğini korudu ve yaşananları seyretti. O görüşme için özür dileyip hata yaptığımı söylersem sanki her şey düzelecekti. Aksi halde takımda hoş karşılanmayacaktım ve ayrılmam istenecekti. Bunu asla yapmazdım. Irkçılık her zaman vardı ama insanlar bu durumu bir bahane olarak kullandılar. Ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm" şeklinde konuştu.
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