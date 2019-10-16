Galatasaray'da iç savaş! Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na istifa çağrısı
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti. Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim ve diğer kurullar arasına nifak sokmaya çalıştığı belirtilirken, “İstifaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.
Cimbom'da yönetim ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki savaş büyüyor. Dün yapılan açıklamada Hamamcıoğlu istifaya davet edildi. Açıklamada, "Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu ve diğer kurullar arasına nifak sokma ve yönetimi bölme çabası da ibretliktir" denildi.
MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR!
Eşref Hamamcıoğlu'nun Ali Sami Yen'in kabrinde nezaket dışı davranışlar sergilediği, kulübe zarar verdiği ve meşruiyetini yitirdiği belirtilirken, "İstifaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
BU YOLUN SONU ERKEN SEÇİM
Bu açıklama sonrası Hamamcıoğlu'nun nasıl bir tutum sergileyeceği büyük merak konusu. Kulislerde konuşulanlara göre yaşanan bu iş savaş, Galatasaray'ı erken seçime götürebilir.
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