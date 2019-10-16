Galatasaray'da Falcao sahaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Galatasaray’da sakatlığı devam eden Radamel Falcao dün fizyoterapist eşliğinde sahada çalışmalara start verdi.Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında sakatlanan Radamel Falcao dün gerçekleşen idmanda, fizyoterapist eşliğinde sahada çalışmalara başladı.
LUYINDAMA VE LEMINA İYİLEŞTİ
G.Saray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Mario Lemina kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
GALATASARAY'DA GENÇLER HIRSLI
G.Saray'da dün yapılan idmanda Yunus Akgün ve Mustafa Kapı gösterdikleri performansla Fatih Terim'den tam not aldı.
EMRE AKBABA 5 AY SONRA TOPLA ÇALIŞTI
Ayağı kırılan yıldız futbolcudan sevindirici haber geldi...
Geçen sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba yüzleri güldürdü. Yıldız futbolcu 5 aylık aradan sonra fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladı.
SİVAS MAÇINA BİLENİYORLAR
Cuma günü Sivas maçında beyaz bir sayfa açmak isteyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların hırsı teknik heyeti sevindiriyor.
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