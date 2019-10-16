Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! Annesine sözü var Fenerbahçe'ye gidecek
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Mesut Özil’in Ocak'ta Arsenal’den ayrılacağını yazan İngilizler bir iddia daha ortaya attı: "Mesut'un bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım diye annesine sözü var. Bu sözü tutmak istiyor."
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Mesut Özil ile ilgili olarak İngiliz medyasında hemen her gün bir haber çıkmaya devam etti. Gelen haberler Mesut'un adım adım Fener'e yaklaştığını gösteriyor.
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