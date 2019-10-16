16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! Annesine sözü var Fenerbahçe'ye gidecek

SPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
MESUT ÖZİL ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE!

’in Ocak'ta ’den ayrılacağını yazan İngilizler bir iddia daha ortaya attı: "Mesut'un bir gün 'de oynayacağım diye annesine sözü var. Bu sözü tutmak istiyor."

'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ile ilgili olarak İngiliz medyasında hemen her gün bir haber çıkmaya devam etti. Gelen haberler Mesut'un adım adım Fener'e yaklaştığını gösteriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN