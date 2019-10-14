Galatasaray'ın keskin virajı
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Ligde ilk 7 haftada 10 puan toplayabilen, Devler Ligi’nde iki maçta 1 puan alan G.Saray, zorlu maratonda iki kez Real Madrid, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor ile mücadele edecek... Formsuzluk ve sakatlar ise düşündürüyor...G.Saray 18 Ekim'den itibaren zorlu maratona başlıyor... Aslan'ın 1 Aralık tarihine kadar oynayacağı 9 kritik maç belki de lig ve Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Falcao ve Lemina gibi isimlerin sakatlığı ve henüz istenilen ritimde futbol oynanamaması ise düşündürüyor.
4 GÜN SONRA REAL!
İlk maçında Sivasspor ile karşılaşacak Cimbom, 4 gün sonra ise R.Madrid ile evinde oynayacak. Bu maçın rövanşı 6 Kasım'da.
LİGDE 3 ZORLU KARŞILAŞMA
G.Saray'ın bu dönemde ligde de birbirinden zorlu maçları var. 27 Ekim'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aslan, 22 Kasım'da Başakşehir ve 1 Aralık'ta da Trabzon ile mücadele edecek.
ASLAN OYUNUNU GELİŞTİRMELİ
Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim ve Galatasaray'ın 9 maç sonra bir anlamda geleceği de şekillenecek. Sarı- Kırmızılı taraftarlar mevcut formla, işlerinin zor olduğunu düşünüyor.
FATİH HOCANIN İŞİ ÇOK ZOR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Tek hedef, bu sınavlarda yara almamak.
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