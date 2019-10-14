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Beşiktaş'ta yüksek tempo isabetli pas

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Giriş Tarihi: 14.10.2019
YÜKSEK TEMPO İSABETLİ PAS

Alanya galibiyetiyle bir nebze de olsa krizden çıkan 'ta teknik direktör yüksek tempo içinde isabetli paslar yapılmasını, bu şekilde rakip savunmanın açılmasını hedefliyor. Abdullah Avcı 2 önemli kriteri takıma işlemeye çalışıyor.

Alanya galibiyetiyle bir nebze de olsa krizden çıkan 'ta teknik direktör yüksek tempo içinde isabetli paslar yapılmasını, bu şekilde rakip savunmanın açılmasını hedefliyor. Oyuncularına bu yönde telkinlerde bulunan Avcı, "Bunun için çok fazla tekrar yapmalıyız. Başardığımızda bir çok sorun kendiliğinden çözülecek" dedi.

Abdullah Avcı, seri galibiyetlerle zirveye yaklaşmak istiyor.

ATİBA HERKESE ÖRNEK OLUYOR
Atiba, teknik patron Abdullah Avcı'nın takımda en çok güvendiği isimlerden birisi oldu. Hırsı ve formuyla takım arkadaşlarına örnek olan Kanadalı oyuncu, sıkı çalışmanın karşılığını alıyor.

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