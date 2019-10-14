Galatasaray'dan Onyekuru atağı!
Giriş Tarihi: 14.10.2019
The Punch sitesinin haberine göre G.Saray’ın eski yıldızı Onyekuru, Ocak ayında yeniden Florya’nın yolunu tutacak... Cimbom, Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak. Fransız ekibi Monaco’ya 1 milyon, kendisine ise 750 bin Euro verecek...Nijerya basını, Fransız temsilcisi Monaco'da mutsuz olan Henry Onyekuru'nun Ocak ayında Galatasaray'a geri döneceğini iddia etti. The Punch sitesinin haberine göre Henry Onyekuru ara transfer döneminde Galatasaray'a 6 ay kiralanmayı kabul etti. Prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edilirken, Nijeryalı futbolcunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği bildirildi. Galatasaray'ın Onyekuru ve menajerinin yanı sıra Monaco ile de müzakerelere resmen başladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın bu anlaşma için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Onyekuru'ya 750 bin Euro verileceği belirtildi.
31 MAÇTA 14 GOLE İMZA ATTI
Onyekuru geçen sezon Galatasaray ile 2 kupa kazanmıştı. Nijeryalı yıldız, 31 maçta forma giydi... 14 kez fileleri havalandırdı...
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