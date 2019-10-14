Radamel Falcao: Benim takıma güvenim tam!
Giriş Tarihi: 14.10.2019
G.Saray’ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, “Yeni bir takımız. Bu oyuncu grubunun başarabilecekleri konusunda güvenim tam” dedi.Radamel Falcao, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu... Kolombiyalı yıldız, "Şu an şeklini almak üzere olan ve birçok yeni oyuncunun transfer döneminin son günlerinde takıma katıldığı bir ekibiz... Bu oyuncu grubunun başarabilecekleri konusunda güvenim tam." dedi. Sarı- Kırmızılı taraftarların sevgilisi Falcao, "Gerçekten kalitesi olan oyuncularımız var ama açıkçası biraz zamana ve daha fazla birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Son maçta evimizde galip gelmeyi başaramadık ama bu kalbimizi kırmamalı" şeklinde konuştu.
TARAFTARLAR BÜYÜLEYİCİ
Usta golcü Falcao, G.Saray taraftarının büyüleyici olduğunu belirtti.
UMDUĞUMUZ SONUCU ALABİLİRİZ
Falcao R.Madrid maçları için, "İyi oynarsak umduğumuz sonuçları alabiliriz" dedi.
TAYLAN ANTALYALI 11'E GÖZ KIRPIYOR
G.Saray'ın Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla Terim'in gözüne girdi. Genç orta saha oyuncusu 11'e göz kırpıyor.
MARİANO'YA TALİP VAR
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano'ya ülkesinin takımlarından Fluminense talip oldu... Brezilya ekibinin önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takım ve 33 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler yapacağı öğrenildi.
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