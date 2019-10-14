Fenerbahçe'de Ersun Yanal savunmaya çare arıyor
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Takım hücumdayken yenilen goller Yanal’ı rahatsız ediyor. Yanal bire bir, ikiye iki ve üçe üç savunma organizasyonları üzerinde duruyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hafta içinde yapılan antermanlarda bire bir, ikiye iki ve üçe üç hücum-savunma organizasyonları üzerinde durdu. Takım hücum ederken kaptırılması olsa bir topta rakibin forvet oyuncularının nasıl savunulması gerektiği üzerinde oyuncularını uyardı. Ersun Yanal, "Oyun kortrolü bizdeyken gol yememeliyiz. Bu mental olarak da bizi geriye çeker" dedi.
RODRIGUES'İN AĞRILARI İYİCE AZALDI
Rodrigues'in ayak bileğinde ödemin ve ağrıların büyük oranda azaldığı ve birkaç gün içinde takımla idmanlara çıkabileceği kaydedildi. Ancak Denizli'de oynayıp oynamayacağına Yanal karar verecek.
HASAN ALİ İÇİN EN KRİTİK 2 GÜN
Hasan Ali Kaldırım'ın durumundaki belirsizlik devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'yi teste tabi tutacak ve Denizli maçında oynayıp oynamayacağına karar verecek. Karar olumsuz olursa zorlu Denizli deplasmanında sol bek mevkisi Şilili oyuncu Isla'nın olacak. Hasan Ali ise oynamak için bir sonraki haftayı bekleyecek.
FENERBAHÇE NABİL DİRAR İÇİN TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nabil Dirar için yönetimin yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Faslı oyuncuya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme teklif edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.
TAKIM TOPBAŞI YAPIYOR
Fenerbahçe'de iki günlük izin bugün sona eriyor. Denizlispor maçının hazırlıkarı bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla başlayacak. Milli futbolcular idmanda yer almayacak.
ÇADIR GÜNLERİ BUGÜN BAŞLIYOR
14-31 Ekim tarihleri arasında Ülker Stadyumu yanında gerçekleştirilecek Fenerium Çadır Günleri bugün başlıyor. Birçok ürün daha uygun fiyata satın alınabilecek.
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