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Fenerbahçe Kolarov’a Ocak'ta kavuşacak!

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Giriş Tarihi: 14.10.2019
OCAK'TA FENERLİ OLACAK

FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe için atağa geçti. Roma'da kalan ama sözleşme yenilemeyen Kolarov ile prensip anlaşması hala geçerli. Kolarov Ocak'ta ön sözleşme imzalayacak haziranda formayı giyecek.

Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi katrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözle��me imzalanacak.

FIFA İMZAYA İZİN VERİYOR
FIFA kuralları gereği sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuyla sezon ortasında sözleşme imzalanabiliyor. İşte Fenerbahçe de bu kuraldan faydalanacak.




ANLAŞMADA GERİ ADIM YOK
Fenerbahçe ile Kolarov arasındaki sezon öncesi prensip anlaşmasının hala yürürlükte olduğu ve Sırp sol bekin Roma ile sözleşme uzatmadığı gibi başka bir kulüple de görüşmediği öğrenildi.

SEZON SONU FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe, Kolarov'a Ocak'ta imza attırıp sezonun bitmesini bekleşecek. Sezonun bitkmesiyle de birlikte dünyaca ünlü Sırp sol bek çubuklu formayı giyerek kameralara poz verecek.

KOLAROV YİNE ESKİSİ GİBİ!
Serie A'da Roma ile 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol , 1 asiste imza attı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.

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