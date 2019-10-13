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Son dakika: UEFA'dan gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarına yalanlama

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Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
UEFA'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Son dakika haberine göre , A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili AA'nın sorusunu yanıtlayan İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

A , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Arnavutluk'u ağırlamış ve Cenk Tosun'un attığı son dakika golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Milli futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.

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