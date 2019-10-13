Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti. İbrahim Çolak dün yaptığı açıklamada, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söylemişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Çolak'a tebrik mesajı gönderdi.
"BU MADALYAYI ŞANLI TÜRK ORDUMUZA ARMAĞAN EDİYORUM"
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.
Milli sporcu, madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
"Stuttgart'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum." diyen İbrahim Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Türk ün basaramiyacagi bir sey yok dur.cevapla 13.10.2019 12:53
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