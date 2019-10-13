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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

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Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
MİLLİ BOKSÖR ÇAKIROĞLU'NDAN GÜMÜŞ MADALYA

51 kilo finalinde milli sporcu , Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

51 kilo finalinde milli sporcu , Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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