Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
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