Radamel Falcao, Nusret'te 3 saatte 4 kilo et yedi
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao eşi Lorelei Taron ile birlikte gittiği Nusret'te 3 saat içerisinde yaklaşık 4 kilo eti midesine indirdi.G.Saray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Etiler Nusret'teydi. Yaklaşık 3 saat kaldığı mekanda protein depolayan yıldız futbolcu yaklaşık 4 kilo et yedi. Falcao'ya 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.
Falcao daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)
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