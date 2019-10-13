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Radamel Falcao, Nusret'te 3 saatte 4 kilo et yedi

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Giriş Tarihi: 13.10.2019
FALCAO 3 SAATTE 4 KİLO ET YEDİ

'ın Kolombiyalı golcüsü eşi ile birlikte gittiği Nusret'te 3 saat içerisinde yaklaşık 4 kilo eti midesine indirdi.

G.Saray'ın yıldızı Falcao şarkıcı eşi Lorelei Taron ile önceki akşam Etiler Nusret'teydi. Yaklaşık 3 saat kaldığı mekanda protein depolayan yıldız futbolcu yaklaşık 4 kilo et yedi. Falcao'ya 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.



Falcao daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)

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