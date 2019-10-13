Radamel Falcao, Nusret'te 3 saatte 4 kilo et yedi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao eşi Lorelei Taron ile birlikte gittiği Nusret'te 3 saat içerisinde yaklaşık 4 kilo eti midesine indirdi.

yıldızışarkıcı eşiile önceki akşam'teydi. Yaklaşık 3 saat kaldığı mekanda protein depolayan yıldız futbolcu yaklaşık 4 kilo et yedi. Falcao'ya 1.5 kilo kuzu kafes, 1.5 kilo dana kaburga ve 1 kiloya yakın dana antrikot yedi.Falcao daha sonra mekandan koşar adımlarla uzaklaştı. (