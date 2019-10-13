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Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak aday kadrodan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 13.10.2019
MİLLİ TAKIM'A İKİ İSİMDEN KÖTÜ HABER!

-Türkiye maçı öncesinde 'da forma giyen Abdulkadir Parmak ve Alanyasporlu Efecen Karaca kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takımı'nda ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.

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