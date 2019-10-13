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Beşiktaş'ta Adem Ljajic&Vida göz doldurdu

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Giriş Tarihi: 13.10.2019
BEŞİKTAŞ'TA ADEM LJAJİC&VİDA GÖZ DOLDURDU

'ın milli oyuncuları ve Vida'nın takımlarında gösteridiği performans teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, 'ı 3-0 yendi. Adem Ljajic ise forması ile çıktığı maçta 90 dakika oynarken Sırbistan, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın milli oyuncuları ve Vida'nın takımlarında gösteridiği performans teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın 90 dakika forma giydiği maçta Hırvatistan, 'ı 3-0 yendi. Adem Ljajic ise forması ile çıktığı maçta 90 dakika oynarken Sırbistan, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.



ELNENY A.GÜCÜ'NÜ İPLE ÇEKİYOR
Gazişehir önünde gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Elneny, A.Gücü maçıyla ligde yeniden forma giyme şansı yakalayacak. Mısırlı futbolcu kendisini bu maça çok iyi hazırladığını belirterek başarı sözü verdi.

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