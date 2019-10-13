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Fenerbahçeli Moses için şok iddia

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Giriş Tarihi: 13.10.2019
MOSES İÇİN ŞOK İDDİA

Takımla çalışmayan Nijeryalı oyuncunun ocak ayında ’ye geri dönmek istediği için kendisini zorlamadığı iddia edildi. yasağı bulunan Chelsea'nin bonservisini elinde tuttuğu 'ın geri dönmesine sıcak bakıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos'ta oynanan Gazişehir karşılaşmasında sakatlanan Moses için kulüp doktorları 5 hafta süre biçmişti. 7'nci hafta bitti, 8'nci haftaya girildi ama Moses'ta iyileşme yok. Gelen bilgiler ise Nijeryalı oyuncunun devre arasında Chelsea'ye dönme ihtimali yüzünden kendisini zorlamadığı yönünde. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre Moses, yasağı bulunan Chelsea'nin bonservisini elinde tuttuğu Victor Moses'ın geri dönmesine sıcak bıkıyor.

FENER İZİN VERİR Mİ!
Ancak bunun için de Fenerbahçe yönetiminin izni gerekiyor. Moses, bonservisi Chelsea'de olsa dahi sezon sonuna kadar Sarı- Laciverti kulüple kiralık sözleşmesi bulunuyor. Yanal'ın da Moses'ı kullanmak istediği biliniyor.

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