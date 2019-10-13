Fenerbahçeli Moses için şok iddia
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Takımla çalışmayan Nijeryalı oyuncunun ocak ayında Chelsea’ye geri dönmek istediği için kendisini zorlamadığı iddia edildi. Transfer yasağı bulunan Chelsea'nin bonservisini elinde tuttuğu Victor Moses'ın geri dönmesine sıcak bakıyor.Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos'ta oynanan Gazişehir karşılaşmasında sakatlanan Moses için kulüp doktorları 5 hafta süre biçmişti. 7'nci hafta bitti, 8'nci haftaya girildi ama Moses'ta iyileşme yok. Gelen bilgiler ise Nijeryalı oyuncunun devre arasında Chelsea'ye dönme ihtimali yüzünden kendisini zorlamadığı yönünde. Fotospor.com'un servis ettiği habere göre Moses, transfer yasağı bulunan Chelsea'nin bonservisini elinde tuttuğu Victor Moses'ın geri dönmesine sıcak bıkıyor.
FENER İZİN VERİR Mİ!
Ancak bunun için de Fenerbahçe yönetiminin izni gerekiyor. Moses, bonservisi Chelsea'de olsa dahi sezon sonuna kadar Sarı- Laciverti kulüple kiralık sözleşmesi bulunuyor. Yanal'ın da Moses'ı kullanmak istediği biliniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan İbrahim Çolak'a tebrik telefonu
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic&Vida göz doldurdu
- Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti
- Fransa maçı öncesi Güneş'ten çarpıcı sözler
- Bay çalım Nwakaeme
- Falcao 3 saatte 4 kilo et yedi
- Milli Yıldızlar için skandal çağrı
- Kaptan Emre'den kötü haber!
- İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
Daha Fazla Gör
- Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?
- Hangisi bir köpek balığıdır? - Milyoner sorusu
- Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır?
- Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?
- Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?
- Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
- Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir?
- Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
- Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?
- Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?
- 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
- Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm izle! – ATV