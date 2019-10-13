Bay çalım Nwakaeme!
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme istatistikleriyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, ligde çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'te yer alıyor. Nwakaeme ayrıca ceza sahasında topla buluşma sayısında da ilk üç oyuncu arasında... Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı, Süper Lig’de çalım yaparak rakibini eksilten futbolcular içinde ilk 3 sırada yer alıyor.Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme istatistikleriyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, ligde çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'te yer alıyor. Nwakaeme ayrıca ceza sahasında topla buluşma sayısında da ilk üç oyuncu arasında...
CEZA SAHASINDA ÇOK AKTİF
51 kez ceza sahasında topla buluşan Vedat Muriç zirvede yer alıyor. Muriç'i, Alanyasporlu Cisse (50) ve 47 kezle Nwakaeme takip ediyor. Muriç'in 3, Cisse'nin 6, Nwakaeme'nin ise ligde 2 golü bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA GAZİANTEP MESAİSİ
Trabzonspor Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.
İÇ TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Trabzonspor iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili Yönetim sözleşmesi sona erecek Sosa ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve olumlu dönüş aldı. Fırtına, Novak ve Hosseini ile 3, Pereira ile de 1 yıllık anlaşmak istiyor.
EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un en istikrarlı ismi Uğurcan Çakır... 13 resmi maça da 11'de başladı. Bin 170 dakika sahada kaldı.
KURTARMAK KANIMIZDA VAR!
Trabzonspor'dan Kızılay'ın kampanyasına destek geldi...
Trabzon Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile Fernandes, Erce, Kamil Ahmet, Novak ve Avdijaj, Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına destek verdi.
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