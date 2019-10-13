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Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu oldu!

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Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU MEHMETÇİK'E SELAM YOLLADI

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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