Deschamps: Türkiye karakterli bir takım

Türkiye'nin Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda konuk olacağı Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 18 puanı hak ettiğini ve zorlu bir maç olacağını belirten Deschamps, "Türkiye karakterli ve potansiyeli olan bir takım." dedi.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında evinde Türkiye'yi ağırlayacak olan Fransa Milli Takım'ında Teknik Direktör Didier Deschamps ve oyuncu Raphael Varane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. İki takım da 3 puan almak için oynayacak. Sadece bir tanesi için avantajlı olacak. Hedefe odaklanmalıyız ve yarın kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz. Bu maç hiçbir zaman rövanş değil. Türkiye'de yenilmiştik. Bu maç da bir maç. Kendi evimizdeyiz. Bir rövanş değil. Önemli bir maç ama ilk maçta Türkler çok olumlu oynamıştı ama her maç farklıdır" diye konuştu.

"YARIN FARKLI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Deschamps, siyasi sorularla ilgili ise, "Herkes kendi görüşlerini verebilir ama burada spor çerçevesi içinde kalmak istiyorum" dedi.

İlk maçta pozitif anlamla hiçbir şey yapmadıklarını belirten Deschamps, "Türkler ilk maçta çok çok iyi oynadılar. Yarın farklı davranmamız gerekiyor. Ben şu an yarınki maça odaklandım. Öncelikle toparlanmaya önem veriyoruz. 3 gün arayla iki maç oynamak çok zor. Seyahatler uzun olabiliyor. Dün geldik. Hemen toparlanmaya çalışıyoruz. Yarın tekrar maç var. Bence Türk teknik direktör de aynı sıkıntılarla karşı karşıya. Önceki maçlarla ilgili analizler yapıyordu. İkimizin de durumu aynı aslında. Sadece bu akşamki antrenmanımız var. Yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz bu kısıtlı vakitte" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, 18 PUANI KESİNLİKLE HAK EDİYORLAR"

"Türklerde neyden korkuyorsunuz?" sorusuna ise Deschamps, şöyle cevap verdi:

"Bizim gibi 18 puanı olmaları. Etkili bir takım. Sert bir takım. Sadece duran toptan 2 gol yediler. 18 puanı kesinlikle hak ediyorlar. Ateşle oynayan bir takım. 18 puanları varsa iyi oynadıklarının kanıtı. Karakterli ve potansiyeli olan bir takım. Burak yılmaz ve cenk ikilisi çok etkili olabiliyorlar."

"TÜRKLER KENDİ TAKIMLARINA ÇOK BAĞLI VE TUTKULU TARAFTARLAR"

Statta yer alacak olan Türk taraftarlarla ilgili gelen soruya ise deneyimli çalıştırıcı, "Yarın kaç Türk taraftar olacağını bilmiyorum. Türkler kendi takımlarına çok bağlı ve tutkulu taraftarlar. Ama diyebiliriz ki iyi bir ambiyans olacak. Önemli olan da bu. Kaç Türk olduğuyla ilgilenmeyeceğiz ama biz yarın kendi evimizde oynuyoruz" ifadelerini kullandı.