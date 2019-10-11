Trabzonspor’un kaptanı Sosa Ünal Karaman ile birlikte adeta yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Trabzonspor’da Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay ile yıldızı parlamayan Sosa, Ünal Karaman ile birlikte takımına çok büyük katkılar vermeye başladı. 34 yaşındaki futbolcu takımı sahiplendi. Genç gelişimine yardımcı oldu.Jose Sosa farkını ortaya koymaya başladı. Arjantinli maestro, Bordo- Mavili takımda Ünal Karaman'ın gelişi sonrası adeta yeniden doğdu. Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlügünde büyük eleştiriler alan ve toplamda 3 asist üretebilen Tangocu, Ünal Karaman'ın önderliğinde birlikte 7 gol, 8 asist üretti. Ünal Karaman gibi 8 numaralı formayı giyen Sosa, tecrübeli teknik adamla ile çok iyi bir iletişim kurdu. 34 yaşındaki futbolcu takımı sahiplendi. Genç gelişimine yardımcı oldu.
NOVAK VE HOSSEINI SEVİNCİ
Trabzonspor Sağlık Kurulu, Rize maçında sakatlanan Novak ve Hosseini ile açıklama yaptı. Kurul, iki yıldızın Gazişehir maçında oynayacağını belirtti.
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