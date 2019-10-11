11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor’un kaptanı Sosa Ünal Karaman ile birlikte adeta yeniden doğdu

SPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019
SOSA, KARAMAN'LA ÇOK FARKLI!

’da ve ile yıldızı parlamayan Sosa, ile birlikte takımına çok büyük katkılar vermeye başladı. 34 yaşındaki futbolcu takımı sahiplendi. Genç gelişimine yardımcı oldu.

Jose Sosa farkını ortaya koymaya başladı. Arjantinli maestro, Bordo- Mavili takımda Ünal Karaman'ın gelişi sonrası adeta yeniden doğdu. ve Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlügünde büyük eleştiriler alan ve toplamda 3 asist üretebilen Tangocu, 'ın önderliğinde birlikte 7 gol, 8 asist üretti. Ünal Karaman gibi 8 numaralı formayı giyen Sosa, tecrübeli teknik adamla ile çok iyi bir iletişim kurdu. 34 yaşındaki futbolcu takımı sahiplendi. Genç gelişimine yardımcı oldu.



NOVAK VE HOSSEINI SEVİNCİ
Trabzonspor Sağlık Kurulu, maçında sakatlanan Novak ve Hosseini ile açıklama yaptı. Kurul, iki yıldızın Gazişehir maçında oynayacağını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN