Galatasaray'da büyük operasyon!
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Gençlerbirliği deplasmanında rotasyon yapmadığına pişman olan Fatih Terim, kötü futbola çözümü takım içinden bulacak. Belhanda, Babel, Mariano ve Selçuk'un yerine Şener, Ömer, Lemina ve Emre Mor 11'e dahil edilecek.Golsüz sona eren Gençlerbirliği deplasmanında rotasyon yapmadığına pişman olan Fatih Terim, kötü futbola çözümü takım içinden bulacak. Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği maçında 11'de oynattığı Belhanda, Babel, Mariano ve Selçuk İnan'ı kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Fatih Terim bunu tüm takıma bir mesaj olarak yapacak.
MARİANO ZATEN KART CEZALISI
Düşük temposu ve isabetsiz ortaları ile sabırları taşıran Mariano'nun yerine Şener'e forma verilecek. Mariano'nun zaten kart cezası da var. Şener için önemli bir fırsat.
FARKLI BİR 11 OLACAK
Selçuk'un yerine Ömer, Belhanda'nın yerine Lemina, Babel'in yerine de Emre Mor, Sivas'a karşı şans bulacak.
ŞENER İYİ OYNARSA SAĞ BEKE YERLEŞECEK
Sivas maçı Şener Özbayraklı için çok büyük bir dönüm noktası olacak. Şener, şansını iyi kullanırsa temelli olarak sağ bek mevkinin sahibi olabilir.
BELHANDA BİR TÜRLÜ FORM TUTAMADI
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Faslı yıldız Belhanda sezona iyi başlamayadı. Temposunu da bir türlü yükseltemedi.
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