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Shakira’ya keşanlı forma!

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Giriş Tarihi: 11.10.2019
SHAKİRA’YA KEŞANLI FORMA!

, forma tanıtımında büyük rol oynayan ’nın yıldızı ve ’ya keşanlı forma gönderdi. Trabzonspor, Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique ve eşi Shakira'ya keşanlı formadan gönderdi. Kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi. Keşanlı formayı çok beğendiğini duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla bekleniyor.

Trabzonspor, 'nın ünlü stoperi Gerard Pique ve eşi Shakira'ya keşanlı formadan gönderdi. Kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi. Keşanlı formayı çok beğendiğini duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla bekleniyor.



Pique 'un keşanlı forma tanıtımını çok beğendiğini belirtmişti.

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