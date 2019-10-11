Shakira’ya keşanlı forma!
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Trabzonspor, forma tanıtımında büyük rol oynayan Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique ve Shakira’ya keşanlı forma gönderdi. Trabzonspor, Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique ve eşi Shakira'ya keşanlı formadan gönderdi. Kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi. Keşanlı formayı çok beğendiğini sosyal medyadan duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor.Trabzonspor, Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique ve eşi Shakira'ya keşanlı formadan gönderdi. Kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavili kulübün ayrıca Pique'nin eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi. Keşanlı formayı çok beğendiğini sosyal medyadan duyuran yıldız oyuncunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor.
Pique Trabzonspor'un keşanlı forma tanıtımını çok beğendiğini belirtmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Forma savaşı beni motive ediyor
- Fenerbahçe devre arasında şaha kalkacak!
- İşte Türkiye-Arnavutluk maçı ilk 11'leri
- Sosa, Karaman'la çok farklı!
- Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray değişiyor
- Futbola damga vuracak gençler açıklandı! Türkiye'den...
- Galatasaray'da büyük operasyon!
- Haydi bastır Türkiye
- Avcı’dan yeni sistem
- Falcao: Galatasaray taraftarı kalbimi fethetti
Daha Fazla Gör
- Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi
- Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası
- PKK yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
- SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SON DAKİKA: Cari işlemler dengesi açıklandı
- "TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
- SON DAKİKA: PKK'nın finansal kaynağına darbe! İşte operasyondan fotoğraflar...
- Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti
- Van Valiliği: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki
- Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama