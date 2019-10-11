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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan yeni sistem

SPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2019
AVCI’DAN YENİ SİSTEM

, milli maçtan sonra takımın çehresini değiştirecek. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek. Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın hücum gücünü ön plana çıkaracağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta milli maçlardan sonra takımın oyun anlayışında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek. Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın 'ın hücum gücünü ön palana çıkaracağı öne sürüldü. İdmanlarda yeni oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlayan Avcı'nın takım içinde de değişiklik yapacağı ortaya çıktı. Diaby'nin bu oyun sisteminde en etkili oyuncu olacağı belirlenirken sol kanatta Güven yer alacak.



DORUKHAN'A MORAL ZİYARETLERİ
Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlık sonrasında ameliyat olan Dorukhan Toköz'e ziyaretler sürüyor. Siyah-Beyazlı oyuncular Dorukhan'a hastanede moral veriyor.



Beşiktaş 3 günlük iznin ardından ligde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana milli takımlardaki futbolcular katılmadı.




OĞUZHAN'DAN SAKATLIK İSYANI!
Beşiktaşlı oyuncu şanssızlığın kendisini bırakmadığını söyledi
Alanyaspor maçında sakatlanan Oğuzhan sakatlıktan bıktığını söyledi. Tam takımda ilk 11'de şans bulmaya başlamışken sakatlandığını söyleyen Siyah-Beyazlı oyuncu, "Umarım bu sakatlık uzun sürmez. Takımımın tam bana ihtiyacı olduğu bir dönemde geçirdiğim sakatlık beni üzdü. Umarım Ankaragücü maçına yetişebilirim" ifadesini kullandı.

LARİN: GERİ DÖNMEYECEĞİM
Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek istemediğini söyledi. Kanadalı forvet, "Belçika'da devam etmek istiyorum" dedi.

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