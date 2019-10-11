Mevlüt Erdinç: Forma savaşı beni motive ediyor

Başakşehir'den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç, “Forma savaşının üst seviyede olacağını biliyordum. Ama bu durum beni daha çok motive ediyor” dedi.

evlüt

WİNWİN

sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılanaçıklama yaptı. Golcü oyuncu, "gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor" dedi.Erdinç, "Forvetler attığı golle nefes alır. Bu benim için de geçerli" ifadesini kullandı.Winwin talihlileri ile maç yaptı. Fenerli futbolcular 9-2 kazandı. Maçın hakemliğini Comolli yaptı.