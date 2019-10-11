Mevlüt Erdinç: Forma savaşı beni motive ediyor
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Başakşehir'den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç, “Forma savaşının üst seviyede olacağını biliyordum. Ama bu durum beni daha çok motive ediyor” dedi.Başakşehir'den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç açıklama yaptı. Golcü oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor" dedi.
GOLLE NEFES ALIRIM!
Mevlüt Erdinç, "Forvetler attığı golle nefes alır. Bu benim için de geçerli" ifadesini kullandı.
WİNWİN TALİHLİLERİ İLE HATIRA MAÇI!
F.Bahçe, Winwin talihlileri ile maç yaptı. Fenerli futbolcular 9-2 kazandı. Maçın hakemliğini Comolli yaptı.
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