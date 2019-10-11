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Mevlüt Erdinç: Forma savaşı beni motive ediyor

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Giriş Tarihi: 11.10.2019
FORMA SAVAŞI BENİ MOTİVE EDİYOR

'den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan , “Forma savaşının üst seviyede olacağını biliyordum. Ama bu durum beni daha çok motive ediyor” dedi.

Başakşehir'den sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Mevlüt Erdinç açıklama yaptı. Golcü oyuncu, "Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor" dedi.

GOLLE NEFES ALIRIM!
Mevlüt Erdinç, "Forvetler attığı golle nefes alır. Bu benim için de geçerli" ifadesini kullandı.



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