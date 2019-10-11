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Fenerbahçe'de millilere destek Samandıra'dan geldi

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Giriş Tarihi: 11.10.2019
HAYDİ BASTIR TÜRKİYE

’ın isteği üzerine futbolcular milli takımda bulunan 3 Fenerli ile telefon üzerinden görüntülü görüştü. Hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı. Türkçe öğrenen de yapılan tezahüratlara katıldı..

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçları öncesinde F.Bahçe teknik direktörü ve futbolculardan ilginç bir sürpriz geldi. Yanal'ın talebi üzerine Fenerbahçeli futbolcular futbolcuları ile telefon üzerinden görüntülü konuştu.

BELÖZOĞLU'NU ARADILAR
Emre Belözüoğlu'nun telefonu üzerinden yapılan görüntülü aramada, Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç ve Ozan Tufan'a da desteklerini ilettiler. Son derece eğlenceli dakikalar da yaşandı.



MAX KRUSE'DEN TÜRKÇE DESTEK
Futbolcular zaman zaman tezahüratlarla takım arkadaşyarına destek verirken yeni Türkçe öğrenen Max Kruse de bu anlara iştirak etti. Kruse'nin haydi bastır şeklindeki sözleri herkesi güldürdü.



DIRAR: EN KISA SÜREDE GERİ DÖNECEĞİM
Kasık fıtığı ameliyatı olan Dirar, "Bir an önce tedavi olup en kısa sürede geri döneceğim" dedi. Faslı oyuncunun 1 ay uzak kalması bekleniyor.



GUSTAVO SOL BEK İÇİN HAZIR!
Hasan Ali'nin yetişmemesi durumunda Denizli'de sol bek mevkinde Luis Gustavo görev yapacak.

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