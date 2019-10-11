Falcao: Galatasaray taraftarı kalbimi fethetti
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, Sarı-Kırmızılı takımı tercih etmesindeki en önemli etkenin taraftarın yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Kolombiyalı, "G.Saray taraftarının ilgisi kalbimi fethetti" diye konuştu.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, Sarı-Kırmızılı takımı tercih etmesindeki en önemli etkenin taraftarın yoğun ilgisi olduğunu söyledi. Kolombiyalı, "G.Saray taraftarının ilgisi kalbimi fethetti" diye konuştu.
FALCAO SİVASSPOR MAÇINA YÜZDE 50!
Detaylı bir sağlık kontrolünden geçen Radamel Falcao bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Kolombiyalı yıldızın Sivöas maçına yetişme şansının yüzde 50 olduğu belirtildi.
SİVASSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun çalışan Sarı-Kırmızılılar kondisyon ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığı olan Falcao ve Lemina'nın tedavilerine devam edildi.
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