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Jose Sosa'da mutlu son çok yakın

SPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2019
SOSA'DA MUTLU SON ÇOK YAKIN

, milli arada Arjantinli yıldızı 'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Sosa, oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.

Trabzonspor iç transferde 'Ağır topuyla' sözleşme uzatmak üzere... Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalarda bulunan Arjantinli maestro Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak yönetim, 1+1 yıllık teklifte bulunacak. Bordo-Mavili yönetimin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesten büyük övgü almıştı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.



İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEDE!
Trabzonspor'un yıldızı , bu sezon en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu konumunda (63).




STURRIDGE TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR
Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı , takım izinlie olmasına rağmen çalışmalarını tek başına sürdürüyor.



TADINI ÇIKARALIM
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sürdürülebilir kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım" dedi.



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