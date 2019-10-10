Beşiktaş'ta Adem Ljajic’e sert uyarı
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın performansını beğenmediği Adem Ljajic’i sert şekilde uyardığı iddia edildi. Avcı, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."Beşiktaş'ta bu sezon düş kırıklığı yaşatan Ljajic'in Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendine çeki düzen ver" dediği ortaya çıktı.
HASİC'TE GERİ SAYIM
Beşiktaş Yönetimi 18 yaşına giren Ajdin Hasic'i Ocak'ta oynatmak çin düğmeye bastı. Yönetimin genç yıldıza imza attırması bekleniyor.
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