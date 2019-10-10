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Beşiktaş'ta Adem Ljajic’e sert uyarı

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Giriş Tarihi: 10.10.2019
ADEM LJAJİC’E SERT UYARI

Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın performansını beğenmediği ’i sert şekilde uyardığı iddia edildi. Avcı, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum."

Beşiktaş'ta bu sezon düş kırıklığı yaşatan Ljajic'in Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Senden büyük beklentilerim var ama şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendine çeki düzen ver" dediği ortaya çıktı.

HASİC'TE GERİ SAYIM
Yönetimi 18 yaşına giren Ajdin Hasic'i Ocak'ta oynatmak çin düğmeye bastı. Yönetimin genç yıldıza imza attırması bekleniyor.

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